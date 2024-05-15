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        Haberler Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy'in yurt dışı programları iptal edildi

        Ukrayna lideri Zelenskiy'in yurt dışı programları iptal edildi

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, Rusya'nın saldırılarını sıklaştırması nedeniyle tüm yurt dışı ziyaretlerinin iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:04
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        Zelenskiy'in yurt dışı programlarına 'Rusya' engeli
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        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna lideri Zelenskiy'in tüm yurt dışı programlarının Rusya'nın Kharkiv kentine saldırılarını artırması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Zelenskiy'in önümüzdeki günler için planlanan tüm yurt dışı temasları ertelenmiştir. Yeni tarihler koordine edilecektir" açıklaması yapıldı.

        Bu kararın ardından Zelenskiy'in İspanya ve Portekiz'e yapacağı ziyaretlerin iptal olduğu bildirildi. Portekiz hükümeti sözcüsü de bu sabah yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in ziyaretini iptal ettiğini ama bir sebep belirtmediğini açıklamıştı.

        Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın Kharkiv kentine harekat düzenleyen Rus ordusunu durdurmaya çalışıyor. Durumun Ukrayna için 'kötü' olduğunu belirten yetkililer, Rus birliklerin kent merkezine konuşlandığını belirtti.

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