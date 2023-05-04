"Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!

Saldırının bir "terör eylemi" olduğunu belirten Medvedev, “Bugünkü terör saldırısının ardından, Zelenskiy ve zümresinin fiziki tasfiyesinden başka seçenek kalmadı. Ona koşulsuz teslim anlaşması imzalanması için bile ihtiyaç yok.” ifadesini kullandı.