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"Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Putin'in Kremlin'deki konutuna drone ile saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Ukrayna iddiaları reddederken, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Rusya Başbakanı Medvedev, Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısında bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • "Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, dün gece Kremlin’e yapılan saldırıyı "terör eylemi" şeklinde tanımlayarak “Bugünkü terör saldırısının ardından Zelenskiy ve zümresinin fiziki tasfiyesinden başka seçenek kalmadı.” dedi.

     

     
  • "Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!

    Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kremlin’e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e tepki gösterdi.

     

     
  • "Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!

    Saldırının bir "terör eylemi" olduğunu belirten Medvedev, “Bugünkü terör saldırısının ardından, Zelenskiy ve zümresinin fiziki tasfiyesinden başka seçenek kalmadı. Ona koşulsuz teslim anlaşması imzalanması için bile ihtiyaç yok.” ifadesini kullandı.

     

     
  • "Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!

    KREMLİN'DEN UKRAYNA PUTİN'İN KONUTUNA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU İDDİASI

    Kremlin’den dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti.

     

     
  • "Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!

    Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna bu gece İHA'larla hava saldırısı girişiminde bulundu." ifadesini kullanıldı.

     

     
  • "Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!

    Kremlin'i hedef alan saldırı girişiminin 2 İHA ile gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Rus ordusu ve özel servislerin radar harp sistemleri kullanarak zamanında harekete geçmesiyle İHA'ların etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

     
  • "Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!

    ZELENSKIY: PUTİN'E VEYA MOSKOVA'YA SALDIRMIYORUZ

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin’deki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulundukları iddialarına ilişkin, "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin’e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık." dedi.
  • "Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!

     

     
  • "Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!
  • "Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna saldırı girişiminde bulundu" iddiasının ardından Medvedev'den Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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