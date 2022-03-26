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Ukrayna: Rus Savunma Bakanı Şoygu kalp krizi geçirdi

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kalp krizi geçirdiğini ve hala hastanede tedavi gördüğünü iddia etti

Ukrayna: Rus Savunma Bakanı Şoygu kalp krizi geçirdi
İHA

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ilk gününden itibaren birçok defa Rus medyasında görünen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toplantılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir anda ortalıktan kaybolmuştu.

NEREDE OLDUĞU AÇIKLANMIYOR

12 gün boyunca nerede olduğu açıklanmayan Şoygu, 24 Mart'ta Putin’in başkanlık ettiği güvenlik konseyi toplantısına katılmıştı.

Ekranlarda çok kısa sürede görülen Şoygu'nun, konuşması sırasında sesi de yayına verilmemişti. Rusya’daki Şoygu spekülasyonunun önü kesilmeye çalışılırken, yayınlanan görüntülere rağmen bazı kesimler Şoygu’nun sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu.

UKRAYNA, ŞOYGU'NUN TEDAVİ ALTINDA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ukrayna tarafı da bu iddiaları bir adım öteye götürerek, Şoygu’nun bir hastanede tedavi altında tutulduğunu iddia etti.

Bu iddiaları gündeme getiren Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı."

"PUTİN'İN SERT TEPKİSİ SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

Şoygu, Ukrayna’daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin’in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şuan ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şuan Nikolay N. Burdenko kliniğinde" iddialarını ortaya attı.

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