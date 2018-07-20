Ukrayna U19 - İngiltere U19 rakamlar

Avrupa U19 Şampiyonası Grup B heyecanı devam ediyor. Ukrayna U19, 20 Temmuz 2018 Cuma günü İngiltere U19 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. 3 puanlı Ukrayna U19 2. sırada bulunuyor, İngiltere U19 3 puana sahip ve 1. sırada. Ukrayna U19, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. İngiltere U19, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 152. İddaa'da Ukrayna U19 kazanır 3.75, berabere biter 3.40, İngiltere U19 kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ukrayna U19 önceki hafta İngiltere U19 mücadelesinde 1-3 yenildi.

İngiltere U19 ise Ukrayna U19 maçında 1-3 kazandı.

İngiltere U19, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. İngiltere U19, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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