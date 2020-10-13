Ukrayna’dan İstanbul’a sahte pasaportla gelmeye çalışan kadın yakalandı

DHA

Ukrayna’nın Lviv kentinden İstanbul’a yasa dışı yolla gelmeye çalışan sahte pasaportlu kadın, Ukrayna'da havalimanında gözaltına alındı. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, kadının 24 yaşında olduğu ve yanında 3 çocuk bulunduğu belirtildi. Çocukların kadının kendi çocuğu olup olmadığı bilgisi paylaşılmazken, kadının verdiği ifadede Kırgızistan vatandaşı olduğunu belirttiği açıklandı. Kadının gözaltına alındığı ve barınma merkezine götürüldüğü bildirildi. Gözaltına alınan kadının kimliği ve Ukrayna’ya nasıl geldiğinin araştırıldığı belirtildi.