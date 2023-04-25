HABERTURK.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Habertürk'ten Fevzi Çakır ve Aykut Gürel'e açıklamalar...

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE İNECEK"

Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüksek hızlı trenle Sivas'a hareket edeceğiz. Ankara-Sivas 2 saate inecek. Biz Kırıkkale-Sivas arasını geçtiğimiz yıl bitirmiştik. Ankara-Kırıkkale arasında önemli sıkıntılar yaşadığımız alanlar vardı. Bugün dört dörtlük şekilde hattımızı 405 kilometrelik hattımızı bitirdik. İnşallah yarın açacağız. Hakikaten bunlar çok özel imalatlar. Mühendislik isteyen işler bunlar. Başlangıçta 3 gidiş-3 geliş olarak planladık. Yolcu talebine göre yeniden revize edebiliriz. Ankara-İstanbul hattıda günlük 32 seferimiz var. Hızlı tren konforunu gören vatandaşlarımız seyahat etmek istiyor.

"ANKARA-İSTANBUL ARASI 3,5 SAAT OLACAK"

Bilecik'teki tünellerimiz bittiğinde Ankara-İstanbul arası 3,5 saatte bitecek. O bölgemizde de yoğun bir çalışma var. Ayrıca Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Kocaeli'den Sögütlüçeşme İstanbul hattımızı bitireceğiz. Burada da inşallah hızlı tren konforunu daha da artıracak önemli bir iş. Bugün başlasak 5 yıl sonra bitiririz. Ankara-İstanbul havayolu ulaşımını azaltacak bir iş olacak. Ankara-Konya arasını uzun yıllar çalışıyoruz. Ankara-Karaman-Ulukışla yapım çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıl onu bitireceğiz. Mersin-İstanbul arasını kesintisiz bir şekilde tamamlayacağız. 2024 sonunda Mersin-Adana-Gaziantep'i tamamlayacağız.

Ayrıntılar geliyor...