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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Habertürk'ten Fevzi Çakır ve Aykut Gürel'e açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Habertürk'ten Fevzi Çakır ve Aykut Gürel'e açıklamalar...

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE İNECEK"

Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüksek hızlı trenle Sivas'a hareket edeceğiz. Ankara-Sivas 2 saate inecek. Biz Kırıkkale-Sivas arasını geçtiğimiz yıl bitirmiştik. Ankara-Kırıkkale arasında önemli sıkıntılar yaşadığımız alanlar vardı. Bugün dört dörtlük şekilde hattımızı 405 kilometrelik hattımızı bitirdik. İnşallah yarın açacağız. Hakikaten bunlar çok özel imalatlar. Mühendislik isteyen işler bunlar. Başlangıçta 3 gidiş-3 geliş olarak planladık. Yolcu talebine göre yeniden revize edebiliriz. Ankara-İstanbul hattıda günlük 32 seferimiz var. Hızlı tren konforunu gören vatandaşlarımız seyahat etmek istiyor.

"ANKARA-İSTANBUL ARASI 3,5 SAAT OLACAK"

Bilecik'teki tünellerimiz bittiğinde Ankara-İstanbul arası 3,5 saatte bitecek. O bölgemizde de yoğun bir çalışma var. Ayrıca Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Kocaeli'den Sögütlüçeşme İstanbul hattımızı bitireceğiz. Burada da inşallah hızlı tren konforunu daha da artıracak önemli bir iş. Bugün başlasak 5 yıl sonra bitiririz. Ankara-İstanbul havayolu ulaşımını azaltacak bir iş olacak. Ankara-Konya arasını uzun yıllar çalışıyoruz. Ankara-Karaman-Ulukışla yapım çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıl onu bitireceğiz. Mersin-İstanbul arasını kesintisiz bir şekilde tamamlayacağız. 2024 sonunda Mersin-Adana-Gaziantep'i tamamlayacağız.

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