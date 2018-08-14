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Ülke ülke özel sektörün borç haritası

Türkiye’nin ABD ile yaşadığı krizle birlikte yükselişe geçen dolar kuru, en çok döviz cinsinden borcu olan şirketleri etkiliyor. Peki Türkiye’de özel sektörün hangi ülkeye toplam ne kadarlık borcu bulunuyor? İşte ülke ülke interaktif harita üzerinden o rakamlar. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

14.08.2018 - 03:39 | Güncelleme:

 

7 TL’ye dayanan dolar kuru, en çok döviz cinsinden borcu olan şirketleri düşündürüyor. Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu 242 milyar doları aşarkeni bu tutarın yaklaşık yüzde 8’ine karşılık gelen 19.7 milyar dolarlık borç, kısa vadeli borçlardan oluşuyor.

Merkez Bankası’nın verilerine göre özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli borçların toplamı ise 222.8 milyar doları buluyor. Bu tutarın yaklaşık yarısını oluşturan 110 milyar dolarlık borç, özel sektörün Avrupa ülkelerine olan borçlarından oluşuyor.

EN BÜYÜK ALACAKLI BİRLEŞİK KRALLIK

Ülke bazında bakıldığında ise Türkiye’deki şirketlerin en çok borçlu olduğu ülke 30.3 milyar dolarla Birleşik Krallık. İkinci sırada 22.1 milyar dolarlık borçla Almanya, üçüncü sırada ise 20.1 milyar dolarlık borç ile ABD geliyor. Türkiye’deki özel sektörden en fazla alacağı olan ülkeler sıralamasında Hollanda 14 milyar dolarla dördüncü, Bahreyn ise 11 milyar dolarla beşinci konumda bulunuyor.

Harita üzerindeki yeşil noktaları tıklayarak, Türkiye’deki özel sektörün o ülkeye olan toplam uzun vadeli borçlarını ABD Doları cinsinden görebilirsiniz.

Merkez Bankası’nın en son Mayıs 2018’de açıkladığı “Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Alacaklı Ülke Dağılımı”na kıtalar özelinde bakıldığında, Avrupa’yı 43.3 milyar dolarla Asya, 26.1 milyar dolarla ise Amerika kıtası izliyor.

BORCUN YÜZDE 60’I DOLAR CİNSİNDEN

Toplam 222 milyar doları aşan özel sektörün uzun vadeli dış borcunun döviz cinsinden dağılımına bakıldığında ise bu borcun 133.8 milyar doları ABD Doları, 75.6 milyar dolar karşılığı Euro, 9.7 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve 3.7 milyar dolar karşılığı ise diğer dövizler cinsinden. Diğer bir deyişle özel sektörün uzun vadeli borcunun yüzde 60’ı ABD Doları, yüzde 34’ü Euro ve yüzde 1.7’si ise TL. 

42 MİLYAR DOLARLIK DA TAHVİL BORCU VAR

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borç istatistiklerinin içinde 42.1 milyar dolarlık tahvil borcunun da bulunduğunu belirtelim.  Merkez Bankası'nın verilerine göre Türkiye'deki özel sektörün en fazla borçlu olduğu ilk 10 ülkeninin sıralaması ise şu şekilde:

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