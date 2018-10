Uluslararası Kadın Şiir Festivali'nin üçüncüsü İstanbul'da düzenleniyor

Uluslararası FEMİNİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali, adı üzerinde, “kadın şiiri” festivalidir. Yani teması kadındır, kadın sorunlarıdır, kadının her türlü halini içerir. Cinsiyetçi ya da salt feminist bir festival değildir. Dünyada birçok örneği olduğu halde, Türkiye’de bir ilktir. Kadın temalı şiirleriyle, kadın, erkek, LGBT, her dilden, her cinsten, dinden, ırktan ve milletten şair etkinliğe katılıyor.

DÜNYANIN HER YERİNDE ŞAİRLER GELİYOR

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin organizasyon komitesinde Hilal Karahan, Dilruba Nuray Erenler ve Emel Koşar var. 1 – 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Festival, dünyanın her yerinden gelen şairleri ağırlamaya devam ediyor. Hindistan, Peru, Arap ülkelerinin her biri, İtalya, İspanya, Romanya, Bulgaristan, İngiltere, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Almanya, Macaristan …dan gelen şairler kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getiriyor; birlikte çözüm üretmeye çalışıyor ve ulusal kıyafetleriyle şiir okuyorlar.

“BİRLİKTE ÇEŞİTLİLİK”

İlk defa 2016 yılında düzenlenen organizasyonun manifestosu “Anadiline karşı kadın dili” olarak oluşturulmuş; teması edebiyat ve şiirde kadın dilini incelemek üzerine kurulmuş. 2017 yılında “Tuzun Sınırları”yla mülteci sorununa değinilmiş ve mülteci şiirleri okunarak bu konuya dikkat konulmuş. Bu yılın teması ise “Birlikte Çeşitlilik”.

Temayı UNESCO’ya bağlı World Festival of Poetry (Dünya Şiir Festivali) organizasyonun Kıtalararası Direktörü ve Writers Capital Foundation (Kapital Yazarlar Vakfı)’nın Genel Sekreteri olan Hilal Karahan şöyle açıklıyor; “Dünyanın farklı ülkelerinde farklı kadınlık sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Biz kadınlar değişiğiz, farklıyız, çeşitliyiz. Ama temelde hepimiz dünyanın ve insanlığın üretenleriyiz. İnsanlık varsa bizim sayemizde var. Biz kadınların ortak mirası ve ortak özelliği bu çeşitliliktir. Çeşitliliklerimizi kucaklıyoruz. Kadın olmayı kutluyoruz ve bir armağan olarak kabul ediyoruz. İşte bu kutlama için buluşuyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım hep birlikte olmak ümidiyle…” diyerek açıkladı.

