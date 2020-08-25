Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İstanbul Ümraniye'de kaldırımda oturanlara bir otomobilin içinden ateş açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

Ümraniye
DHA

İddiaya göre Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi İmamı Şafi Sokak'ta saat 02.00 sıralarında kaldırımda oturan kişilerin üzerine bir otomobilden ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği İbrahim Doğanay ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Doğanay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. DHA'nın haberine göre; şüpheli otomobilleri durduran polisler otomobilde geniş çaplı arama yaptı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri de detaylı inceleme yaparken kaçan saldırganların yakalanması için yoğun çalışma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de otluk alan yangını kontrol altına alındı
GÜNDEMİzmir'deki otluk alan yangını kontrol altında
Ankara'da 16 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı
GÜNDEMAnkara'da 16 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı
Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMKocaeli'nde zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Tarsus’ta MEDYAD binasına silahlı saldırı
GÜNDEMTarsus’ta dernek binasına silahlı saldırı
Çocuklu paylaşımı ile infial uyandıran Elif Sarı hakkında soruşturma
GÜNDEMPaylaşımları infial yarattı! Hakkında soruşturma ...
Bodrum'da denize atık su salındığı iddia edildi
GÜNDEMBodrum'da atık su iddiası
Koronavirüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandı
GÜNDEMKoronavirüslü kişi, yolcu otobüsünde yakalandı
İletişim Başkanlığı Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü dolayısıyla “Kızıl Elma” marşı hazırladı
GÜNDEMKızıl Elma Marşı'nın klibi yayınlandı
Şişli'de gecekondu yangını 4 binaya sıçradı
GÜNDEMŞişli'de gecekondu yangını!
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Kozan yangını mesaisi devam ediyor
GÜNDEMPakdemirli yangın bölgesinde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X