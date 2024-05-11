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        Haberler Gündem Trafik Ümraniye’de bariyerleri parçalayan beton mikseri karşı şeride geçti

        Ümraniye’de bariyerleri parçalayan beton mikseri karşı şeride geçti

        İstanbul Ümraniye'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda beton kamyonu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon şoförü "Yağıştan dolayı hakimiyeti kaybettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:33
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        Bariyerleri parçaladı! Karşı şeride geçti
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        Ümraniye'de, kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünden çıkan beton mikseri, demir bariyerleri parçaladıktan sonra yolun karşısına geçti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında, İnkilap Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre beton mikseri şoförü Bülent Varol, seyir halindeyken önündeki aracın fren yapmasıyla yavaşlamak için frene bastı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, orta refüjdeki demir bariyerleri parçalayarak yolun karşısına geçti.

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        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri her iki yönde birer şeride dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri, parçalanan bariyerleri ve devrilen ağacı iş makineleriyle kaldırdı.

        Kısa süreli yaşanan trafik yoğunluğu, kazaya karışan beton mikserinin kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Beton mikseri şoförü Bülent Varol, "Hekimbaşı tarafından geliyordum. Önümdeki araç fren yapınca ben de frene bastım. Araç yalpalayıp demirleri parçalayıp yolunu karşısına geçti. Yağıştan dolayı hakimiyeti kaybettim" diye konuştu.

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