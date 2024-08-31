Ümraniyespor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı. Gollü maçta kazanan çıkmadı. 2. yarıda Joao Camacho ile Flavio Paoletti'nin golleriyle 2-0'dan geri dönen Fatih Karagümrük, haftayı 3 puanla tamamladı. Ümraniyespor ise 7 puanla kapattı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Ev sahibinin gollerini 4'te Furkan Apaydın ve 8. dakikada Benny attı. Fatih Karagümrük'e 2-0 gerideyken eşitliği getiren golleri ise 53'te Joao Camacho ve 79. dakikada Flavio Paoletti kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 7'ye, İstanbul temsilcisi ise 3'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, İstanbulspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.