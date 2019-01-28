Umut Kaç kimdir? sorusu, katıldığı O Ses Türkiye'de finale kalmasıyla birlikte gündeme geldi. Sesiyle herkesi büyüleyen Umut Kaç'ın hayatından detaylar özellikle merak konusu oldu. Umut Kaç ile ilgili detaylar haberimizde.

UMUT KAÇ KİMDİR?

Umut Kaç aslen Tuncelilidir. Profesyonel olarak da müzikle uğraşan Umut Kaç, Beyaz'ın takımında O Ses Türkiye'ye devam etti.