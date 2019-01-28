Ferat Üngür kimdir? sorusu, bu akşam yapılan 2019 O Ses Türkiye finalinde 2 finalistten biri olduktan sonra yapılan oylamanın ardından şampiyon oldu. Ferat Üngür Murat Boz'un takımıyla yarışmada yer aldı. Ferat Üngür'ün hayatında ayrıntılar haberimizde.

FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 O Ses Türkiye şampiyonu Dodan Özer'e benzetiliyor.