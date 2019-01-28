O Ses Türkiye birincisi kim oldu? O Ses Türkiye Şampiyonu kim oldu? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Sezon finali yapan O Ses Türkiye'de bu akşam şampiyon belli oldu. Murat Boz'un takımından Bartu ile Ferat, Beyaz'ın takımından Gülce, Umut, Barış & Baran, Hadise'nin takımından Anıl bu akşamki finalistler olarak performans gösterdiler. İşte O Ses Türkiye finalinde yaşananlar haberimizde.
O SES TÜRKİYE FİNALE ÇIKAN 2 İSİM KİMLER OLDU?
O Ses Türkiye'de yarışmacıların performanslarının ardından en çok oy alan iki final yarışmacısı açıklandı. Ferat Üngür finale çıkan ilk isim oldu. Ferat ile birlikte finalde yarışacak ikinci isim ise Umut Kaç oldu. Ferat ile Umut şampiyonluk için son kez sahneye çıkacaklar.
2019 O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Ferat ile Umut, 2019 O Ses Türkiye şampiyonu olmak için son kez sahneye çıktılar ve şarkılarını söylediler. Şarkıların ardından SMS oylaması da yapıldı. Şimdi ise oylar sayılıyor. O Ses Türkiye birincisi FERAT ÜNGÜR oldu. Ferat Üngür, "Bu birinciliği kadınlara, annelere ve şiddet mağduru kadınlara armağan ediyorum" dedi.
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