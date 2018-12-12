Trabzonspor'da 5-0'lık Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, alacaklarına karşılık olarak sözleşmelerinin feshedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlediği basın toplantısında Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'la ilgili açıklama yaptı.

Karaman "Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak ile düşünceniz nedir, takıma dönebilirler mi?" yönündeki soruya, "Devre arasında aramızdan ayrılan olabilir" yanıtını verdi.



TRABZONSPOR BAŞKANI DA AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı bıraktıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın alacaklarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurmasına ilişkin, gereken neyse onu yapacaklarını söylemişti. Ağaoğlu, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı." demişti.

Burak Yılmaz, daha önce de alacakları için TFF'ye başvuru yapmış ancak başvurusunu geri çekmişti.

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