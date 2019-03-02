Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 3 puanla sahadan ayrılarak yükselişini sürdürmek istiyor.
Kendisini Avrupa Kupaları'na taşıyacak sıralamayı hedefleyen bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında puanla tanışamayan rakibi karşısında kazaya uğramak istemiyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa maçına yönelik oyuncularına gerekli ikazları yaparken, rakibin durumunun kendilerini yanıltmaması gerektiğini vurguladı.
Her maç olduğu gibi bu maça da aynı ciddiyetle ve kararlılıkla çıkacaklarını ifade eden deneyimli teknik adamın, en önemli kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega olacak. Ligde attığı 12 golle takımın en skorer oyuncusu olan Kolombiyalı, bu maçta Karaman'ın en önemli kozlarından biri olacak.
Bordo-mavililerin gol umudu Rodallega, Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 4 maçta 3 gol ve 1 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Golcü oyuncu bu performansıyla Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini yaşamış oldu.
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