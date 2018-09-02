Galatasaray, 3'te 3 yaparak geldiği Trabzon'da yıkıldı! Trabzonspor, fırtına gibi başladığı maçta ilk 45 dakikada 3, ikinci yarıda ise tek gol buldu ve maçı 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Galatasaray'da Younes Belhanda, 30. dakikada Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket sonrasında direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor'da Ünal Karaman maç sonrasında açıklamalar yaptı. Karaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle taraftarlara teşekkürler. Daha iyilerini hak ediyorlar. Sonra da oyuncularıma teşekkürler. Oyuncu transferi, kolay olmuyor, ha deyince yapamıyorsunuz. Mütevazı bütçelerle transfer yaptık. İyi bir skor aldık. Ligin başı, abartılacak bir şey değil."

"Kazandık, hoca iyi taktik verdi, kaybettik, kötü taktik verdi. Bunlar artık futbolun sığ konuları. Onlarla yaşıyoruz. Dünyamız geçiyor onlarla. Bu sahada, kulübede, aslanlar gibi mücadele eden sporcular vardı. Mağlup olabilirlerdi, bunu göğüsleyecektik."

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