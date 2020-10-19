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Üniversiteler açılacak mı, Kasım'da dersler başlıyor mu? 2020 Üniversiteler yüz yüze eğitim tarihi...

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin bekleyiş devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci YÖK'ten gelecek açıklamaları bekliyor. Peki Kasım ayında üniversitelerde eğitim başlayacak mı? İşte konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK tarafından yapılan açıklamaların ayrıntıları...

Üniversiteler açılacak mı, Kasım'da dersler başlıyor mu? 2020 Üniversiteler yüz yüze eğitim tarihi...

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlagıç tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada üniversitelerde yüz yüze eğitime geçişle ilgili önemli demeçler verdi. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak 2020? Cumhurbaşkanı'ndan Üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması;

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

YÖK'TEN GELEN AÇIKLAMA

YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

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