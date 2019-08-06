Üniversite kayıtları ne zaman? sorusunu cevabı, ÖSYM'nin yayımladığı YKS kılavuzunda yer alıyor. Bir programa yerleşen adaylar üniversite kayıt tarihlerine göre hareket edecek. Özellikle bulundukları şehirden farklı bir şehre gidecek adaylar için üniversite kayıt tarihleri ve üniversitelerin ne zaman açılacağı tarih oldukça önemli. Detaylar haberimizde.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre, yerleştiği programa kayıt yaptıracak adaylar, üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyor. Üniversitelerin açıldığı kesin bir tarih şimdilik bulunmuyor. Kayıt döneminin ardından her üniversite ve fakülte eğitim takvimine göre farklı tarihlerde ders başı yapacak. Ancak üniversitelerin açılması genel olarak Eylül ayı içerisinde tamamlanacak. Kazandığını üniversite ve fakültenin resmi internet sitelerindeki akademik takvimleri kontrol ederek, kesin tarihlere ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.