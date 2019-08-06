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KYK yurt başvuruları 2019 ne zaman başlayacak? KYK burs ve yurt başvuru detayları

KYK yurt başvuruları, bugün açıklanan üniversite tercih sonuçlarının ardından merak ediliyor. Her yıl on binlerce öğrenci üniversite hayalini gerçekleştirmek için şehir değiştirmek zorunda kalıyor. Hiç bilmedikleri şehirlere giden on binlerce genç için en uygun ve güvenli yerler ise KYK yurtları. Peki KYK yurt başvuruları ile burs ile kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK

KYK yurt başvuruları ile ilgili detaylar, bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında yaşadığı şehirden farklı bir şehre gideceğini öğrenen on binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. KYK'nın sağladığı burs ve kredi imkanı da araştırılan bir diğer konu. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır. İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2019

KYK yurt başvuruları geçen sene üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından Eylül ayının ilk haftasında başlamıştı. KYK'nin bu sene de benzer takvimi izlemesi bekleniyor. Ancak KYK'dan resmi açıklama gelir gelmez ayrıntıları haberlerimizden takip edebilirsiniz.

 

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK, geçen sene burs ve kredi başvurularını üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlatmıştı. KYK henüz resmi açıklama yapmadı ancak bu sene de aynı takvimi kullanırsa, burs ve kredi başvurularının Ekim ayının sonlarında başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSUNU KİMELR YAPABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

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