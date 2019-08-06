Üniversite taban ve tavan puanları kaç? sorusu bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından merak ediliyor. Üniversiteye yerleşen adaylar kadar, yerleşemeyen adaylar da hem tercihlerindeki son durumu hem de yapacakları ek tercih işlemi için üniversite taban puanlarını inceliyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2019

ÖSYM bugün açıklanan YKS tercih sonuçları ile birlikte, YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri de paylaştı. Buna göre 1 milyon 113 bin 640 tercih yapan adaydan toplam 753 bin 461 aday lisans ya da önlisans programlarından birine yerleşti. ÖSYM'nin yayımladığı Tablo-3'te Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları'nın taban ve tavan puanları ile kontenjan bilgilerine yer verilirken, Tablo-4'te Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

ÖNLİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

"PROGRAMLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 90'I AŞTI"

Yükseköğretim programlarına, 2017 yılında toplam yerleşen sayısı 696 bin 288 iken YKS’nin ilk senesi olan 2018 yılında 710 bin 982, ikinci senesi olan 2019 yılında ise bu sayı 753 bin 461’e yükseldi. Yükseköğretim programlarında toplam doluluk oranı ise 2017 yılında boş kalan kontenjan sayısı 214 bin 383 iken YKS sistemine geçildiği ilk sene 2018 yılında 128 bin 508 olmuş, YKS’nin ikinci defa uygulandığı 2019 yılında ise bu sayı 71 bin 233'e geriledi. Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda, 2018 yılında yüzde 84,69 olan doluluk oranı, 2019 yılında doluluk oranı artarak yüzde 91,36 oldu. Ayrıca, geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 57 bin 275 azalma sağlandı.

"SINAVA GİREN MESLEK LİSELİ SAYISI 1 MİLYON 100 BİNİ AŞTI"

Öte yandan, sınava giren meslek lisesi öğrencilerinin sayısı 2017 yılında 999 bin 352 iken bu yıl 1 milyon yüzbini aştı. 2018 yılında boş kalan 128 bin 508 toplam kontenjanın 38 bin 822’si önlisans programlarında, 89 bin 686’sı ise lisans programlarındaydı. Lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı 2018 yılında 89 bin 686 iken, bu sayı 2019 yılında bu rakam 38 bin 167’ye düştü. Önlisans programlarında ise boş kalan kontenjan sayısı geçen yıl 38 bin 822 iken bu sene 33 bin 66 oldu. Ayrıca, 2018 yılında toplam kontenjanın yüzde 15.3’ü boş kalmış iken, 2019 yılında bu oran yüzde 8.63’e düşürüldü. 2018 yılında lisans programlarında 89.686 kontenjana yerleşme olmazken, bu boş kalan kontenjanların 58 bin 107’si devlet, 23 bin 531’i vakıf, 7 bin 205'i KKTC Üniversiteleri, 843’ü ise diğer ülkelerdeki üniversitelere ait, 2019 yılında lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı daha da azaldı ve lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı 38 bin 167 olmuştur. Bu boş kalan kontenjanların 20 bin 866’sı devlet, 12 bin 564’ü vakıf, 4 bin 120'si KKTC Üniversiteleri, 617’si ise diğer ülkelerdeki üniversitelere aittir.

Puan türleri üzerinden yapılan değerlendirmede; 2018 yılında 1 milyon 749 bin 144 tercih yapma hakkı olan adaylardan 180 ve daha üstü puan alan öğrencilerin sayısı SÖZ puan türünde 904 bin 48, SAY puan türünde 428 bin 968, EA puan türünde ise 735 bin 818, 2019 yılında ise 1 milyon 761 bin 394 tercih yapma hakkı olan adaylardan 180 ve daha üstü puan alan öğrencilerin sayısı SÖZ puan türünde 862 bin 629, SAY puan türünde 484 bin 820, EA puan türünde ise 824 bin 492.

"TIP VE HUKUK PROGRAMLARINDA DEVLET ÜNİVERSİTELERİ YÜZDE 100"

Tıp ve Hukuk programlarında devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, Açık öğretimlerdeki doluluk oranı bu yıl, yüzde 85,40 oldu. 2017 yılında devlet üniversitelerinde hiç öğrenci yerleşmeyen 225 program bulunurken, 2018 yılında devlet üniversitelerinde hiç öğrenci yerleşmeyen program sayısı yaklaşık olarak yüzde 70 düşüş göstererek 68 oldu. 2019 yılında ise bu rakam 57 olmuş ve geçen yıla göre düştü.

Ayrıca üniversiteye giriş sisteminin sıklıkla değişmediği anlatılan raporda, "On yıl zarfında tekrar edilegelen yanlışın aksine sadece bir defa değişmiş ve bu değişiklik de tekamül yolunda olmuştur. Bu sene ikinci defa uygulanan YKS sistemi YÖK’ün kamuoyu önünde öğrencilerimize ve ilgili tüm paydaşlara yönelik verdiği taahhütlerine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmaksızın gerçekleşmiştir. 'Sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlayan' başarıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlığı sorgulayan, ezberciliği değil muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın kurgusundaki sağlamlık popülizmden uzak rasyonel planlama ile olumlu sonuç üretmeye devam etmektedir" denildi.