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Üniversiteler yüz yüze eğitim için ne zaman açılacak? YÖK'ten flaş açıklama

Üniversiteler yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK tarafından yapılan dev anketin sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan flaş açıklama geldi. Peki, üniversiteler yüz yüze eğitime en zaman başlayacak? İşte YÖK Başkanı Saraç tarafından yapılan son dakika açıklamanın detayları...

Üniversiteler yüz yüze eğitim için ne zaman açılacak? YÖK'ten flaş açıklama

Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Üniversiteler açılacak mı? Bilindiği üzere pandemi süreviyle birlikte yükseköğretim büyük oranda uzaktan eğitim metoduyla sürdürülmekteydi. Kampüs hasretiyle yanan öğrenciler ise süreçle birlikte "Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Üniversiteler açılacak mı?" sorularının cevabını merak edip araştırmaya başladı.

Öğrenci ve öğretim görevlileri arasında YÖK tarafından yapılan anket sonucu açıklandı. Buna göre öğrenci ve öğretim görevlilieri ezici çoğunlukla yüz yüz yüze eğitimin başlaması için, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla iligli görüşüşünün alınması gerektiği tezini destekledi.

Öte yandan anket sonrası YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan flaş açıklama geldi. İşte üniversitlerde yüz yüze eğitimle ilgili Prof. Dr. Yekta Sarç'ın açıklaması...

"BU HAFTA İÇİ NETLEŞECEĞİNİ UMUYORUZ"

Anketin katılımcı sayısı bakımından Türkiye'de yapılan en büyük anketler arasında yer aldığını bildiren Saraç, bu geniş katılımlı anketin sonuçlarının karar alma süreçlerinde önemi olduğuna işaret etti.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerini ilettiklerini ifade eden Saraç, şunları kaydetti: "Öğrencilerimizin sadece yüzde 11'i öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik."

"GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALIYORUZ"

Prof. Dr. Saraç, ankete gönüllülük esasında katılan 1 milyon 255 öğrenci ile 29 bin öğretim elemanına ve ankete katkı veren başta rektörler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Saraç, şunları kaydetti: "Görüşlerini paylaşan öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin şunu bilmesini istiyoruz. Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz, yetki alanımız dışındakileri de ilgililerle paylaşıyoruz. Ankete cevap veren öğrencilerimizin yüzde 55'i kız öğrencilerimizdir. Ankete katılımlarının erkeklerden anlamlı ölçüde daha fazla olmasının, önemli ve umut verici bir ayrıntı olduğunu da belirtmek isterim. Anket sonuçlarının bütününün kamuoyuyla bu hafta içerisinde paylaşılması planlanmıştır."

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