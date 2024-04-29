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        Üniversiteli Zeliha'yı bisiklet sürerken kamyon ezdi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Zeliha Güneş, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:34
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        Bisiklet sürerken kamyon ezdi
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        Eceabat'ta bisikletiyle seyir halindeki Zeliha Güneş'e, Kocadere köyü yakınlarında 65 yaşındaki S.Ç yönetimindeki kamyonet çarptı.

        Kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Zeliha Güneş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 24 yaşındaki Güneş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından sürücü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Öten yandan ÇOMÜ Rektörlüğü'nden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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