Üniversitelinin sır ölümü! Detaylar tüyler ürpertti 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da üniversite öğrencisi genç, evinde başına poşet geçirilmiş ve oksijen tüpü hortumları bağlanmış halde bulundu. Polis gencin şüpheli ölümü sonrası çalışma başlatırken, sevgilisinin ifadesine başvuruldu.

Olay, önceki hafta cuma günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Ayazağa'da meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Aziz Can Belice, kız arkadaşı Rana Gülümser K. ile olaydan bir gün önce yaşadıkları rezidansa geldi. Rana Gülümser K., ertesi gün saat 16.00 sıralarında sınava girmek için evden ayrılarak üniversiteye gitti.

EVE DÖNDÜĞÜNDE KAPI AÇILMADI

Yaklaşık bir saat sonra eve geri dönen Rana Gülümser K., Belice'ye Beyoğlu Cihangir'e gideceğini ve kendisinin de yanına gelmesini istediğini söyledi. Ardından genç kız Belice'nin yanından ayrılarak yola koyuldu. Bir süre sonra Belice'nin gelmemesi üzerine Rana K., önce telefonla aradı ardından da mesaj attı. Gencin yanıt vermemesi üzerine merak ederek eve geri gelen genç kadın, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Genç kadın bunun üzerine 112 Acil Çağrı merkezi ile site güvenliğine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Salondaki koltukta yatar vaziyette duran genç, başına poşet geçirilmiş halde bulundu. Ayrıca gencin hemen yanı başında hastane tipi oksijen tüpü ile vücuduna uzanan hortumlar olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

SEVGİLİSİ İFADE İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Korkunç olayın ardından polis ekipleri, ölen gencin kız arkadaşı Rana K.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Genç kadın emniyetteki ifadesinde, Aziz Can Belice'nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediği, kendisini ciddiye almayarak geçiştirdiğini ve oksijen tüpünü gördüğünü ancak Belice'ye ne olduğunu sorduğunda bir şey söylemediğini belirttiğini ifade etti.

MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde masanın üstünde ise, "Kedimi besleyin, iyi bakın üşümesin" yazılı bir not bulundu. Otopsi işlemi tamamlanan genç, ailesinin yaşadığı Mersin'in Yenişehir ilçesindeki cemevindeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Gencin cenazesinde ailesi ve yakınları feryat etti.

Polis olayla ilgili geniş çaplı incelemesi sürüyor.