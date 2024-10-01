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        Haberler Magazin Ünlü isimlerden Güneri Cıvaoğlu'na veda mesajı; "Seni çok özleyeceğiz" - Son dakika magazin haberleri

        Ünlülerden taziye mesajları

        Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cıvaoğlu'nun vefatının ardından ünlüler, başsağlığı mesajları yayımladı. Güneri Cıvaoğlu, 3 Ekim Perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:38
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        1

        Emel Sayın: Güneri Civaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

        2

        Nebahat Çehre: Seni çok özleyeceğiz. Işıklar içinde uyu.

        3

        Erol Evgin: Çok değerli gazeteci, yazar dostum Güneri Cıvanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

        4

        Kenan Doğulu: Canım Güneri Ağabeyimizin aramızdan ayrıldığını öğrendim, çok üzgünüm. Yazıları ve TV programlarıyla her birimizin hayatına dokunmuş, işini aşkla yapan, sohbeti hoş, özgün ve renkli bir kişilikti. Kendisini, basınımızın duayeni olarak hatırlayacağız. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

        5

        Selçuk Yöntem: Çok değerli zarif bir insanı kaybettik. Seni çok özleyeceğiz Güneri ağabey.

        6

        Fazıl Say: Güneri Civaoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm sevenlerine sabır dilerim. Türkiye’de medyanın yarım asırdan fazla bir süre öncülerinden biriydi. Çok değerli bir gazeteci, yaşamayı seven, kültürü çok sıkı takip eden aristokrat bir aydınımızdı. Işıklarda uyusun.

        7

        Melek Baykal: Sevgili Güneri Civaoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Işıklar içinde uyu büyük usta.

        8

        Pelin Akil: Gidişine çok üzüldüğüm bir büyüğümüz daha... Kalbinle, hoşgörünle, gülüşünle sen de toprak oldun Güneri ağabeyim. Örnek insanlar bir bir gidiyorlar. Nurlar içinde uyu.

        9

        Deniz Seki: Değerli dostumuz, usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hayatına dokunduğu herkes gibi ben de onun bilgeliği, zarafeti ve mesleğine olan derin bağlılığından çok şey öğrendim. O sadece gazetecilikte değil, insan olmanın inceliklerinde de yol gösterici biriydi. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar, yaptığımız sohbetler ve paylaştığımız anılar benim için her zaman çok değerli olacak. Seni tanımak, dostluğunu kazanmak büyük bir ayrıcalıktı. Hayata bakışın, mizahın, insan sevgisiyle dolu duruşun asla unutulmayacak. Nurlarda yat, seni çok özleyeceğiz.

        10

        Meltem Cumbul: Ne kadar güzel sohbetlerimiz oldu Güneri Cıvaoğlu ile... Işıklarda uyusun.

        11

        Bergüzar Korel: Bir bir gidiyorlar.

        12

        Tuba Büyüküstün: Güneri Civaoğlu'nu kaybettik. Çocuk ruhlu adam. Tanınmış, sohbet etmiş, enerjisinden nasibini almış olduğum için şanslı hissediyorum.

        13

        Güven Hokna: Gazeteci ve köşe yazarı Güneri Civaoğlu'nu kaybetmişiz. Mekânı cennet olsun. Nurlarda uyusun. Bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

        14

        Demet Akbağ

        #Güneri Cıvaoğlu
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