Ünlü oyuncu Burak Demir ikinci kez baba oluyor

Burak Demir bir süredir beraber olduğu Bikem Öğünç ile geçtiğimiz haziran ayında dünya evine girmişti. İlk evliliğinden bir oğlu olan Demir ikinci kez baba olacağını sosyal medya hesabından duyurdu