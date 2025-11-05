Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Ünlü oyuncular, 'Bugün Güzel'de buluştu

        Ünlü oyuncular, 'Bugün Güzel'de buluştu

        Hayatı; kusursuz olarak değil, gerçekten bugünü yaşayabilmenin öneminden yola çıkılarak hikâyeleştirilen 'Bugün Güzel' adlı sinema filminin oyuncuları duygu ve düşüncelerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 17:16 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:16
        'Bugün Güzel'de buluştular
        Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, hikâyesi; Oğuzhan Koç’a, senaryosu; Aksel Bonfil’e ait olan Mali Ergin’in yönettiği, başrollerini; Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı, İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan'ın da kadrosunda bulunduğu ‘Bugün Güzel’ filminin basın buluşması gerçekleştirildi.

        Gösterime 12 Aralık’ta girecek filmin basın toplantısında; Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman soruları yanıtladı.

        DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTILAR

        ♦ Oğuzhan Koç... Hep birlikte; 'Ali' isimli bir sağlıklı yaşam uzmanının, hayattaki enteresan küçük mutsuzluklarını kafasında çok büyütmesini ve sonrasında etrafında gelişen olaylarla tanıştığı insanlar sayesinde hayata bakışının değişmesi, farkındalığının artması üzerine komik, duygusal, gerçek bir film yaptık. İlk defa hikâyesini benim yazdığım bir film çektiğim için ben de ekstra üzerine titriyorum. Filmin her aşamasında olmaya gayret ediyorum.

        ♦ Ayça Ayşin Turan... 'Güneş' isimli bir hemşireyi canlandırıyorum. Oğuzhan’ın karakterinin aksine hayatın küçük mutsuzluklarını asla kafaya takmayan, hep pozitif bakan bir karakter ve onların hayatına girince bu pozitifliği güneş gibi hayatlarına doğuran bir karakter diyebilirim. Oğuzhan’ın hikâyesinin olması da ayrıca güzeldi. Çok keyifle çalıştık.

        ♦ İbrahim Selim... Ana karakterimizin yakın arkadaşlarından birini oynuyorum. Dilinin kemiği olmayan, ağzına geleni söyleyen değişik bir karakter ama genel olarak filmin ne anlattığından bahsedecek olursak film; ciddi, neşeli bir şeyden bahsediyor. Bu arkadaşlık hikâyesi temelinde bir şeyler anlatıyoruz. Oğuzhan’ın da dediği gibi gerçek bir şey anlatıyoruz. O gerçek şeyi anlatırken şunu fark ettik; biz hüzünlü bir şey yaşasak da onun içinde neşeyi arayan insanlarmışız. Bu hikâyede izleyicilerin nefes alacağını düşünüyoruz.

        ♦ Neslihan Arslan... Oğuzhan’ın yakın arkadaşlarından birini oynuyorum. Canlandırdığım karakterin aynı zamanda işlerini yürüten bir yönü var. Biraz patavatsız bir karakter... "Keşke iki kere düşünüp konuşsa" diyebileceğimiz bir karakter ama sıcak bir dostluk ilişkileri var. Umarım izleyicilerde keyif alacaktır.

        ♦ Buçe Buse Kahraman... Tüm oyuncularla ilk kez çalıştım. Çok güzel bir ekibimiz vardı. Oğuzhan ile partnerdik. 'Ali’nin kız arkadaşı 'Ece’yi canlandırıyorum. 'Ece' de hikâyedeki değişik karakterlerden biri. Tepkileri ve olayları algılama biçimi olarak daha farklı bir noktada.

        Filmin Konusu: Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısı 'Ali Candemir' (Oğuzhan Koç), beyin sapında tümör teşhisi almasıyla hayatına başka bir yerden bakmak zorunda kalır. Tedavi sürecinde tanıştığı hemşire 'Güneş' (Ayça Ayşin Turan), ona yeniden umut ve neşe getirirken, 'Ali' için hayat; kusursuz olmak değil, gerçekten bugün’ü yaşayabilmek üzerine yeniden şekillenir.

        #Bugün Güzel
        #Oğuzhan Koç
