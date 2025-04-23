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        Haberler Magazin Ünlü rapçi Sefo, deprem anını paylaştı - Magazin haberleri

        Ünlü rapçi Sefo, deprem anını paylaştı

        Marmara Denizi'nde meydana gelen art arda depremlerin ardından, ünlü rapçi Sefo'nun deprem sırasındaki panik anları evindeki güvenlik kameralarına yansıdı; "Bir şey olur da bana ulaşamazsanız, don - atlet sokaktayımdır"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 20:04 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:04
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        Ünlü rapçi, deprem anını paylaştı
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        Marmara Denizi’nde art arda meydana gelen depremler, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. İlk olarak 3.9, ardından ise 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremler, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

        Seyfullah Sağır olarak bilinen ünlü rapçi Sefo, depreme evinde yakalandı. Evine yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sefo’nun sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

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        "YILLARDIR EN BÜYÜK KORKUM DEPREM"

        Sefo, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Asla soğukkanlı davranamayacağım. Yıllardır en büyük korkum deprem. Bir şey olur da bana ulaşamazsanız, don atlet sokaktayımdır"

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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        #Sefo
        #Marmara Denizi
        #Deprem
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