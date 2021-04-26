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Ünlü tasarımcı Alber Elbaz koronavirüse yenik düştü

Kırmızı halı için Beyonce, Michelle Obama, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker gibi isimleri giydiren İsrailli moda tasarımcısı Alber Elbaz 59 yaşında koronavirüse yenik düştü

Ünlü tasarımcı Alber Elbaz koronavirüse yenik düştü
HABERTURK.COM

Beyonce, Michelle Obama, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker gibi pek çok ünlü ismin kırmızı halı kıyafetlerini tasarlayan Alber Elbaz, 59 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransız gazetesi Women's Wear Daily, Elbaz'ın cumartesi günü Paris'teki bir hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Lüks şirketler grubu Richemont'un başkanı Johann Rupert, pazar günü yaptığı açıklamada, "Alber'in ani vefatını büyük bir şok ve üzüntüyle duydum. Alber, endüstrinin en parlak ve en sevilen figürlerinden biri olarak haklı bir üne sahipti. Zekası, duyarlılığı, cömertliği ve yaratıcılığı beni her zaman etkiledi. Olağanüstü yetenekli bir adamdı" dedi.

1961'de Fas'ta dünyaya gelen Elbaz, 1980'lerde New York'a taşınmadan önce İsrail'de büyüdü.

1996'da Paris'teki Fransız moda evi Guy Laroche'nin başına getirildikten sonra tanındı. 1998'de Yves Saint Laurent'te kreatif direktör oldu.

2001'den 2015'e lük marka Lanvin'i yeniden canlandırmak için çalıştı.

Elbaz, kendi markası AZfashion'ı piyasaya sürmek amacıyla 2019 yılında Richemont ile iş birliği içinde çalışmaya başladı. AZ Fashion, beden kapsayıcı tarzıyla takdir topladı.

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