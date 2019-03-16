Ayasofya'nın öyle kapalı kalması için hiç bir sebep yok, fakat ibadete açılması için başta Fatih Sultan'ın vasiyeti ve müslüman aleminin isteği ve bir sürü sayamadığım nedenden dolayı ibadete açılmalı, açılsın, izin mi alacağız.
Valla bak büyük bir törenle açalım bütün ülkelerin büyükleri gelsin yemekler dağıtılsın, Kuran - ı Kerim okunsun çok güzel olur, bütün osmanlının ve gelmiş geçmiş bütün vatan şehitlerinin ruhu şad olur.
Allah, Yeni Zelanda da şehit edilenlere rahmet eylesin. Hangi dinde olursa olsun bir insanın, en savunmasız anı dua ederkendir. Allah'ın evinde Allah'ın huzurunda dua anında saldıranlar hiç bir dine mensup olamazlar ve insan değillerdir.
IŞIN KARACA
Yeni Zelanda’da cuma namazı kılanlara yönelik saldırıda en az 40 kişi öldü.Bu nefret suçuna lanet olsun! Toplumları zehirleyen nefret söylemleri, ırkçılık, ayrımcılık ve kutuplaşmayı yayanlara da!!!
ARDA TURAN
Tüm dinlerde insan en kutsal varlıktır. Bu dünyayı güzelleştiren, yaşanır kılan insandır. Ama yine aynı insan, bazen bu dünyayı cehenneme de çevirebilir. Bazı acılar vardır ki; tüm insanlığın tek yumruk olup tepki vermesini gerektirir. Bugün de o acılardan birini yaşıyoruz. İbadet ederken, bir caninin kurşunlarına hedef olan insanların yasını tutuyoruz. Bu açık bir terör saldırısıdır ve dünyada hiçbir din bir terör saldırısına kılıf olarak kullanılamaz. Bu; senin, benim, onun acısı değil. Bu hepimizin acısı. O yüzden tüm dünya tek yumruk olup bu vahşete tepki göstermelidir. Acıları ayırt etmeye başlarsak, bir gün o acı gelir kapımıza dayanır. O yüzden nerede yaşanırsa yaşansın; teröre lanet olsun!
BEHZAT UYGUR
Din, insan, vatan ve hiçbir değer tanımayan her türlü teröre,başındakilere ve bu eli kanlı Irkçı,faşist psikopat katillere karşı birlik olmamız lazım!
EMEL SAYIN
Yeni Zelanda'da cuma namazı esnasında ibadet edenlere yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.
ALİŞAN
Mübarek Cuma günü diliyorum ki,Allah’ım sizi kahrı perişan eylesin...
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