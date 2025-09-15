Habertürk
        Haberler Magazin Ünlülerin 12 Dev Adam gururu; "Siz bizim şüphesiz şampiyonumuzsunuz" - Magazin haberleri

        Ünlülerden 12 Dev Adam'a destek

        A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88 - 83 mağlup olarak gümüş madalya aldı. Ünlü isimler de basket maçının ardından 12 Dev Adam için destek paylaşımlarında bulundu

        Kaynak
        Giriş: 15.09.2025 - 08:58 Güncelleme: 15.09.2025 - 09:04
        "Siz bizim şüphesiz şampiyonumuzsunuz"
        Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olarak gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

        Ebru Şahin: Hepinize helal olsun. Emeğinize, tutkunuza, birliğinize sağlık. Bize bu güzel duyguları, heyecanı ve gururu yaşattığınız için teşekkür ederiz.

        Hadise: Sizinle gurur duyuyoruz.

        Murat Dalkılıç: Siz bizim şüphesiz şampiyonumuzsunuz. Bu gururu bize yaşattınız var olun!

        Müge Boz: Tüm ekip, emeği geçen herkesle gurur duyduk.

        Yasemin Yürük: Sizinle gurur duyuyoruz. Yıllar sonra bize bu güzel heyecanı yaşattınız.

        Devrim Özkan: Teşekkürler 12 Dev Adam.

        Türkan Şoray: Gururlandık. Teşekkürler 12 Dev Adam.

        Hülya Koçyiğit: Bize yaşattığınız gurur için teşekkürler 12 Dev Adam. Tebrikler.

        Seda Bakan: Sizinle gurur duyuyoruz.

        Birce Akalay: Soluksuz izledik. Muhteşemdiniz!

        Feyza Civelek: Millilerimiz Avrupa ikincisi.

        Burcu Özberk: Teşekkürler.

        Zeynep Bastık: Sizinle gurur duyuyoruz.

