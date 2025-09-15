Ünlülerden 12 Dev Adam'a destek
A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88 - 83 mağlup olarak gümüş madalya aldı. Ünlü isimler de basket maçının ardından 12 Dev Adam için destek paylaşımlarında bulundu
Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olarak gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Ebru Şahin: Hepinize helal olsun. Emeğinize, tutkunuza, birliğinize sağlık. Bize bu güzel duyguları, heyecanı ve gururu yaşattığınız için teşekkür ederiz.
Hadise: Sizinle gurur duyuyoruz.
Murat Dalkılıç: Siz bizim şüphesiz şampiyonumuzsunuz. Bu gururu bize yaşattınız var olun!
Müge Boz: Tüm ekip, emeği geçen herkesle gurur duyduk.
Yasemin Yürük: Sizinle gurur duyuyoruz. Yıllar sonra bize bu güzel heyecanı yaşattınız.
Devrim Özkan: Teşekkürler 12 Dev Adam.
Türkan Şoray: Gururlandık. Teşekkürler 12 Dev Adam.
Hülya Koçyiğit: Bize yaşattığınız gurur için teşekkürler 12 Dev Adam. Tebrikler.
Seda Bakan: Sizinle gurur duyuyoruz.
Birce Akalay: Soluksuz izledik. Muhteşemdiniz!
Feyza Civelek: Millilerimiz Avrupa ikincisi.
Burcu Özberk: Teşekkürler.
Zeynep Bastık: Sizinle gurur duyuyoruz.