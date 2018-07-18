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Ünlülerin çocukluk fotoğrafları

18.07.2018 - 08:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Eski sandıklar aralanıyor, ünlülerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıkıyor. Bakalım onları tanıyabilecek misiniz? İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları

  • 1 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    1 | 98

    Jennifer Lopez

  • 2 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    2 | 98

    Kylie Jenner

  • 3 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    3 | 98

    Rachel Bilson

  • 4 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    4 | 98

    Miranda Kerr

  • 5 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    5 | 98

    Emily Ratajkowski

  • 6 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    6 | 98

    Cameron Diaz

  • 7 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    7 | 98

    Billie Joe Armstong

  • 8 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    8 | 98

    Victoria Beckham

  • 9 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    9 | 98

    Lily Collins

  • 10 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    10 | 98

    Harry Styles

  • 11 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    11 | 98

    Justin Bieber

  • 12 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    12 | 98

    Lea Michele

  • 13 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    13 | 98

    Kim Kardashian

  • 14 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    14 | 98

    Ellie Goulding

  • 15 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    15 | 98

    Meryl Streep

  • 16 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    16 | 98

    Kate Hudson

  • 17 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    17 | 98

    Jimmy Fallon

  • 18 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    18 | 98

    Gigi Hadid

  • 19 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    19 | 98

    Mick Jagger

  • 20 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    20 | 98

    Janis Joplin

  • 21 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    21 | 98

    Cheryl Cole

  • 22 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    22 | 98

    Channing Tatum

  • 23 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    23 | 98

    Chace Crawford 

  • 24 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    24 | 98

    Marilyn Monroe

  • 25 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    25 | 98

    Amy Schumer

  • 26 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    26 | 98

    Avril Lavigne

  • 27 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    27 | 98

    Ashton Kutcher

  • 28 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    28 | 98

    Christina Aguilera

  • 29 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    29 | 98

    Britney Spears

  • 30 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    30 | 98

    Katy Perry

  • 31 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    31 | 98

    Gwyneth Paltrow

  • 32 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    32 | 98

    Eva Mendes

  • 33 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    33 | 98

    Whoopi Goldberg

  • 34 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    34 | 98

    Kristen Stewart

  • 35 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    35 | 98

    Demi Moore

  • 36 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    36 | 98

    Orlando Bloom

  • 37 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    37 | 98

    Jack Nicholson

  • 38 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    38 | 98

    Sam Smith

  • 39 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    39 | 98

    Sandra Bullock

  • 40 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    40 | 98

    Rihanna

  • 41 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    41 | 98

    Harrison Ford

  • 42 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    42 | 98

    Elizabeth Taylor

  • 43 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    43 | 98

    John Lennon

  • 44 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    44 | 98

    Barack Obama

  • 45 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    45 | 98

    Natalie Portman

  • 46 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    46 | 98

    Celine Dion

  • 47 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    47 | 98

    Ben Stiller

  • 48 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    48 | 98

    Sam Smith

  • 49 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    49 | 98

    Katie Holmes

  • 50 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    50 | 98

    Miley Cyrus

  • 51 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    51 | 98

    Madonna

  • 52 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    52 | 98

    Elton John

  • 53 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    53 | 98

    Selena Gomez

  • 54 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    54 | 98

    Richard Hemmond

  • 55 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    55 | 98

    Enrique Iglesias

  • 56 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    56 | 98

    Eminem

  • 57 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    57 | 98

    Jessica Alba

  • 58 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    58 | 98

    Paris Hilton

  • 59 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    59 | 98

    Keira Knightley

  • 60 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    60 | 98

    James Dean

  • 61 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    61 | 98

    David Bowie

  • 62 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    62 | 98

    Ariana Grande

  • 63 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    63 | 98

    Lindsey Lohan

  • 64 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    64 | 98

    Scarlett Johansson

  • 65 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    65 | 98

    Chloë Grace Moretz

  • 66 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    66 | 98

    Anne Hathaway

  • 67 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    67 | 98

    Marilyn Monroe

  • 68 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    68 | 98

    Maisie Williams

  • 69 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    69 | 98

    Lady Gaga

  • 70 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    70 | 98

    Taylor Swift

  • 71 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    71 | 98

    John Travolta

  • 72 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    72 | 98

    Elvis Presley

  • 73 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    73 | 98

    Blake Lively

  • 74 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    74 | 98

    Jeremy Clarkson

  • 75 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    75 | 98

    Zooey Deschanel

  • 76 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    76 | 98

    Neil Patrick Harris

  • 77 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    77 | 98

    Benedict Cumberbatch

  • 78 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    78 | 98

    Chris Pratt

  • 79 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    79 | 98

    Justin Timberlake

  • 80 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    80 | 98

    Brad Pitt

  • 81 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    81 | 98

    Tom Cruise

  • 82 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    82 | 98

    Beyonce

  • 83 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    83 | 98

    Björk

  • 84 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    84 | 98

    Kate Winslet

  • 85 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    85 | 98

    Amy Winehouse

  • 86 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    86 | 98

    Robbie Williams

  • 87 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    87 | 98

    Ryan Gosling

  • 88 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    88 | 98

    Leonardo DiCaprio

  • 89 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    89 | 98

    Jim Carrey

  • 90 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    90 | 98

    Elijah Wood

  • 91 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    91 | 98

    Russell Crowe

  • 92 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    92 | 98

    Jennifer Aniston

  • 93 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    93 | 98

    Hugh Grant

  • 94 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    94 | 98

    Freddie Mercury

  • 95 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    95 | 98

    Angelina Jolie

  • 96 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    96 | 98

    George Clooney

  • 97 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    97 | 98

    Adele

  • 98 Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
    98 | 98

    Sarah Jessica Parker

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