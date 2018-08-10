Unterhaching - Hansa Rostock karşılaşma önü

Unterhaching ve Hansa Rostock, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Unterhaching 5 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Hansa Rostock 6 puanda ve 5. sırada. Unterhaching, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Hansa Rostock, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 311. İddaa'da Unterhaching kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Hansa Rostock kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Unterhaching son haftadaki Paderborn müsabasında 0-3 yenildi.

Hansa Rostock ise Wehen karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Unterhaching, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Hansa Rostock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hansa Rostock, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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