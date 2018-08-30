Saygı, bu yılın ayçiçeği üreticileri için verimli bir yıl olduğunu belirterek, "Bu yıl yağışların bol olması ayçiçeğinin hem kalitesini hem de yağ oranını artırdı. Hasada başlayan üreticiler verimlerden çok memnun. Buğday'dan bekleneni alamayan çiftçinin yüzü ayçiçeği ile gülecek. Trakya Birlik'in de alım fiyatlarını açıklamasıyla üreticiler daha da mutlu oldu. Üreticiler için gayet sevindirici bir fiyat." dedi.

Tekirdağ'da uzun yıllar çiftçilik yapan Mustafa Yıldız da bu yıl yağışların bol olmasının ayçiçeği verimini olumlu etkilediğini vurguladı.

Yıldız, ayçiçeğinin hem verimi hem de fiyatıyla kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Ayçiçeğinin verimi bu yıl gayet iyi. Bu yıl yağmurlu geçmesi nedeniyle ayçiçeğinin yağ oranı da gayet yüksek olacaktır. Trakya Birlik'in açıkladığı fiyatlar bölge çiftçisini tatmin edecek seviye oldu. Beklenene yakın olduğu için üreticiler iyi karşıladı." diye konuştu.

Üreticiler için bu yılın verimli olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Ama üreticinin girdi masrafları fazla, gübre fiyatlarına gelen zamlar çiftçileri olumsuz etkiliyor. Bölgemizde ayçiçeği hasadı devam ediyor. 20 gün içerisinde hasadın tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Yağışların iyi olması ayçiçeği verimini ve kalitesini artırdı. Buğdayda istediği verimi alamayan üreticiler ayçiçeği ile açıklarını kapatacaktır."

Trakya Birlik, ayçiçeği alım fiyatlarını, yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2,66, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2,45, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için de 2,32 lira olarak belirlemişti.

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