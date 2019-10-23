Türk otomotiv sanayisinin Ocak-Eylül dönemindeki dış satışlarının yüzde 40'ını Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araçlar oluşturdu.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türk otomotiv sektörü Ocak-Eylül döneminde traktör dahil 1 milyon 73 bin 862 araç üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında bu dönemde toplam üretim 415 bin 425 olarak gerçekleşti. Bu rakam Türk otomotiv sektörün toplam üretiminin yüzde 39'unu oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 90'ına denk gelen 374 bin 207'sinin varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 926 bin 183'ü bulan Türkiye genel ihracatındaki payı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'den ihraç edilen her 100 araçtan 40'ı Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu.

EN FAZLA ÜRETİM FORD OTOSAN'DA

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Üretim ve ihracatta lider koltuğunda oturan Ford Otosan, yılın geride kalan 9 aylık bölümünde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 19 bin 578 otomobil, 207 bin 181 kamyonet, 43 bin 488 minibüs olmak üzere 270 bin 247 adetlik üretim gerçekleştirdi. Şirketin ihracatının üretimine oranı ise yüzde 91 olarak kayıtlara geçti.

İzmit'teki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, ocak-eylül döneminde 125 bin 943 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 96'sına denk gelen 121 bin 427'sini ihraç etti.

Honda Türkiye, ürettiği 16 bin 871 araçtan 5 bin 883'ünü ihraç ederken, Anadolu Isuzu da 2 bin 364 adet üretim ve bin 86 adet ihracat gerçekleştirdi.

TİCARİ ARAÇLARIN YÜZDE 73'ÜNÜ ÜRETTİ

Kocaeli, yılın 9 aylık döneminde 259 bin 532 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 73'ünü, 229 bin 237 adetle de toplam ihracatın yüzde 72'sini gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun ocak-eylül döneminde Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları ise şu şekilde;