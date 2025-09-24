Genç kız salça makinesine elini kaptırmıştı!
Şanlıurfa'da, elini salça makinesine kaptıran 16 yaşındaki genç kız, başarılı bir operasyonla uzuv kaybından kurtarıldı. Doktorlar tarafından ortak yapılan operasyonla, ezilen ve damarları kopan parmaklara yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından yeniden işlev kazandırıldı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, ailesine yardım eden 16 yaşındaki Ayşenur K., bir anda elini salça makinesine kaptırdı. Genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
UZUV KAYBINDAN KURTARILDI
AA'daki habere göre Ayşenur K., başarılı bir operasyonla uzuv kaybından kurtarıldı.
KOPAN PARMAKLARI 3 SAATTE DİKİLDİ
Doktorlar tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonla, ezilen ve damarları kopan parmaklara yaklaşık 3 saat süren başarı operasyonun ardından yeniden işlev kazandırıldı.