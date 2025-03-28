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        Haberler Dünya USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek | Dış Haberler

        USAID'in görevleri ABD Dışişleri Bakanlığı'na devredilecek

        ABD'de ve dünyada tartışma konusu hâline gelen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) görevlerinin bir kısmı ABD Dışişleri Bakanlığı'na devredilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:34 Güncelleme: 28.03.2025 - 22:34
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        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
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        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gerekli görülen görevleri ABD Dışişleri Bakanlığına devretmesini öngören resmi sürecin başladığını duyurdu.

        Rubio, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Dış yardımların doğru yapıldığında ulusal çıkarları ve sınırları koruyabileceğini ve ortaklıkları güçlendirebileceğini kaydeden Rubio, USAID'ın çok uzun zaman önce temel misyonundan uzaklaştığını belirtti.

        USAID çalışmalarına ilişkin kazanımların çok az ancak masrafların çok yüksek olduğunu aktaran Rubio, "Artık bu yanlış ve mali olarak sorumsuz yönetilen süreç sona erdi." ifadelerini kullandı.

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        Rubio, ABD'nin hayat kurtarıcı programlarını sürdüreceğini ve ortaklarla stratejik yatırımlara devam edeceğini bildirdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID'in bugün Kongre'ye yeniden düzenlemeye ilişkin niyetlerini bildirdiklerini anlatan Rubio, bu çerçevede 1 Temmuz 2025'e kadar USAID'in bazı görevlerinin Dışişleri Bakanlığına devredileceğini, diğer görevlerine ise son verileceğini kaydetti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

        Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

        Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

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