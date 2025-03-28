USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gerekli görülen görevleri ABD Dışişleri Bakanlığına devretmesini öngören resmi sürecin başladığını duyurdu.

Rubio, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dış yardımların doğru yapıldığında ulusal çıkarları ve sınırları koruyabileceğini ve ortaklıkları güçlendirebileceğini kaydeden Rubio, USAID'ın çok uzun zaman önce temel misyonundan uzaklaştığını belirtti.

USAID çalışmalarına ilişkin kazanımların çok az ancak masrafların çok yüksek olduğunu aktaran Rubio, "Artık bu yanlış ve mali olarak sorumsuz yönetilen süreç sona erdi." ifadelerini kullandı.

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Rubio, ABD'nin hayat kurtarıcı programlarını sürdüreceğini ve ortaklarla stratejik yatırımlara devam edeceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID'in bugün Kongre'ye yeniden düzenlemeye ilişkin niyetlerini bildirdiklerini anlatan Rubio, bu çerçevede 1 Temmuz 2025'e kadar USAID'in bazı görevlerinin Dışişleri Bakanlığına devredileceğini, diğer görevlerine ise son verileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.