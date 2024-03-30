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        Uşak'ta tıra çarpan cipteki baba ve kızı yaralandı

        Uşak'ta cipin tıra çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 18:36 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:36
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        Uşak'ta tıra çarpan cipteki baba ve kızı yaralandı
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        Uşak'ta cipin tıra çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı.

        İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen M.C. (61) kontrolündeki 27 ABU 786 plakalı cip, Çınarcık köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen S.Ç. (25) yönetimindeki 31 YG 023 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile cipte sıkışan kızı D.N.C. (19). itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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