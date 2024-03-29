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        Uşak'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:42 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:50
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        Uşak'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Susuz köyü kavşağında Y.D'nin (22) kullandığı 64 ACH 999 plakalı otomobil, aynı yönde giden Fikret Yayla (50) idaresindeki motosiklete çarptı.

        Kazada yaralanan Yayla ile otomobildeki M.Y. (19) ve M.Y. (18) sağlık görevlilerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fikret Yayla, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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