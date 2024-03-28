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        Bakan Kacır: Türkiye, son 20 yılda dünyaya parmak ısırtan başarı hikayesi ortaya çıkardı

        SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye son 20 yılda savunmada, havacılıkta dünyaya parmak ısırtan bir başarı hikayesi ortaya çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:30
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        Bakan Kacır: Türkiye, son 20 yılda dünyaya parmak ısırtan başarı hikayesi ortaya çıkardı
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        SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye son 20 yılda savunmada, havacılıkta dünyaya parmak ısırtan bir başarı hikayesi ortaya çıkardı. Bu başarı hikayesi de Türk gençleri sayesinde ortaya çıktı. Türkiye'nin iftihar kaynağı projeler sizler gibi gencecik insanların oluşturduğu mühendislik takımları tarafından geliştirildi" dedi.

        Bakan Kacır, Uşak programı kapsamında ilk olarak Uşak Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti. Kacır, daha sonra Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın söyleşi yaptığı Gençlik Buluşması'na katıldı. Burada gençlere seslenen Kacır, Türk gençlerinin son dönemde kendilerini ispat eden işlere imza attıklarını söyledi. Kacır, "Türkiye son 20 yılda savunmada, havacılıkta dünyaya parmak ısırtan bir başarı hikayesi ortaya çıkardı. Bu başarı hikayesi de Türk gençleri sayesinde ortaya çıktı. Türkiye'nin iftihar kaynağı projeler sizler gibi gencecik insanların oluşturduğu mühendislik takımları tarafından geliştirildi. Türk milletinin öz evlatları, Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kızılelma ve Kağan'la gökyüzüne imzalarını attılar. Demek ki bu milletin evlatlarının dünyadan geri kalır bir yanı yokmuş. Önlerindeki takozlar, engeller kaldırıldığında bu milletin evlatları dünyanın en yüksek teknolojili ürünlerini üretebiliyorlarmış. Yeni başarı hikayelerini Türk gençliğiyle birlikte sürdürmek istiyoruz" dedi.

        '80 BİN KİŞİLİK İNSAN KAYNAĞIMIZ VAR'

        Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı 8 Temmuz 2024'te uzaya göndereceklerini ifade eden Kacır, "Kendi haberleşme uydularını üretebilen 11 ülkeden biri olacağız. Bütün bunlar sizler gibi gencecik insanların dahil olduğu, öncüsü olduğu projeler. Bütün bu geliştirme ekiplerinde yaş ortalamamız 27-28'dir. Dolayısıyla bu yolculukta çok daha fazla gence ihtiyacımız var. Bugün savunma sanayisinde 3 bin firmamız, 80 bin kişilik insan kaynağımız var. Bu sayede savunma sanayi ihracatımızı 250 milyon dolardan 5,5 milyar dolarlara çıkarabildik. Bu sayede kritik projeleri tamamlayabildik" diye konuştu.

        'DÜNYADA İLK 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ'

        Uzay teknolojilerinde paradigma değişimi yaşandığını vurgulayan Kacır, "10 yıl önce uzaya yılda 100 uydu gönderiliyordu. Şimdi yılda 2 bin uydu gönderiliyor. Artık alçak yörünge takım uydularıyla yer kürenin etrafında haberleşme ve internet hizmetleri sağlanıyor. Nihayetinde bütün bu gelişmeler, Türkiye gibi ülkeler için yeni fırsat pencereleri açıyor. İşte bu anlayışla Ay Programı'nı başlattık. İMECE 600 kilometrede görev yapan yaklaşık 600 kilogramlık bir uydu. TÜRKSAT 6A, 36 bin kilometrede görev yapacak ve yaklaşık 4 bin 250 kilogramlık çok daha sofistike bir uydu ama hedefimiz, 380 bin kilometre ötedeki Ay'a kendi milli hibrit roket motorumuzu ateşleyerek erişecek uzay aracını da sizlerle birlikte geliştirmek. Bu ülkenin, bunu yapabilecek imkan ve kabiliyeti var. Hibrit roket motoru teknolojisinde dünyada ilk 4 ülkeden biriyiz. Kendi uzay aracımızla Ay'a erişmeyi bu teknoloji sayesinde başarabilirsek, bunu başarmış ilk ülke olacağız ve inşallah uyduların yörüngeler arası transferlerini sağlayacak uzay araçlarını rekabetçi olarak geliştirip, dünyaya ihraç edebileceğiz" dedi.

        Kacır, daha sonra Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın'ı makamında ziyaret etti ardından Uşak Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde iş insanlarıyla basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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