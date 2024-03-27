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        Uşak'ta Jandarma Afet Arama Kurtarma Timi, yeni ekipmanlarla güçlendi

        Uşak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde komando ekiplerinden kurulan Doğal Afet Arama Kurtarma Timi'ne yeni ekipmanları törenle teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:56 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:56
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        Uşak'ta Jandarma Afet Arama Kurtarma Timi, yeni ekipmanlarla güçlendi
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        Uşak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde komando ekiplerinden kurulan Doğal Afet Arama Kurtarma Timi'ne yeni ekipmanları törenle teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen programda konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, doğal afetlerde can kaybının en aza indirgenmesi için afete hazırlıklı olmanın birinci öncelik olduğunu söyledi.

        Doğal afetlerde en önemli hususun bilinçli, yetişmiş ve eğitimli personel varlığı olduğunu aktaran Ergün, "Afete hazırlıkta personel yetiştirmedeki en zor kısım afete müdahale personeli yetiştirilmesi, eğitilmesi. Bu açıdan biz afete müdahale edecek olan personelimizi ne kadar geliştirebilirsek, ne kadar çoğaltabilirsek bu sadece ilimiz için değil, ülkemiz için çok önemli. Burada bir jandarma komando timimizi İzmir'e eğitme gönderdik. Gerekli eğitimlerini aldılar." dedi.

        Doğal Afet Arama Kurtarma Timi'nin ihtiyaç duyduğu tüm teçhizat ve malzemelerin alındığını aktaran Ergün, eğitim alan tüm personele, malzemelerin alınmasında kaynak ayıran İl Genel Meclisi'ne teşekkür etti.

        Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de Komando Birliği'nden seçili timin İzmir'in Foça ilçesinde arama kurtarma eğitimi aldığını belirtti.

        Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ve Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından temin edilen ekipmanların maliyetinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu kaydeden Semiz, ekipmanların alınmasında emeği geçen herekse teşekkür etti.

        Uşak AFAD Müdürü Burak Edin ise arama kurtarma çalışmalarında en büyük paydaşlarının jandarma arama kurtarma ekipleri olduğunu, Uşak'ta da böyle bir timin kurulmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ağaç kesme makinesi, taşlama makinesi, kesici, ayırıcı, kırıcı, delici gibi ekipmanların yer aldığı stantları gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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