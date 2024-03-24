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        Uşakspor - İnegölspor : 0-1

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla sonuncu sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Uşakspor, 32'nci hafta karşılaşmasında evinde play-off hesapları yapan İnegölspor'a tek golle mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:07
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        Uşakspor - İnegölspor : 0-1
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla sonuncu sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Uşakspor, 32'nci hafta karşılaşmasında evinde play-off hesapları yapan İnegölspor'a tek golle mağlup oldu. İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 62'nci dakikasında Furkan İnegölspor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İnegölspor 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Uşakspor bu sonuçla 5 puanda kaldı, İnegölspor ise 43 puana yükselip kalan 6 maç öncesi play-off umutlarını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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