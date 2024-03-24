Uşakspor - İnegölspor : 0-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla sonuncu sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Uşakspor, 32'nci hafta karşılaşmasında evinde play-off hesapları yapan İnegölspor'a tek golle mağlup oldu. İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 62'nci dakikasında Furkan İnegölspor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İnegölspor 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Uşakspor bu sonuçla 5 puanda kaldı, İnegölspor ise 43 puana yükselip kalan 6 maç öncesi play-off umutlarını sürdürdü.

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