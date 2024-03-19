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        Uşak'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 18:19 Güncelleme: 19.03.2024 - 18:19
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        Uşak'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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        Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Bir Eylül Sanayi Sitesi Yedinci Site Sokak'ta ilerleyen U.A.Y. (16) yönetimindeki 64 SD 889 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ö.F.Ç. (26) idaresindeki 64 KN 200 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, motosikletin sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen otomobili fark ettiği ve manevra yapmaya çalıştığı sırada otomobille çarpıştığı görüldü.

        Öte yandan, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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