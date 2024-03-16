Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Uşak'ta iftar programına katıldı:

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak siyasetinde başarılı netice alamadıklarını belirterek, "Her bir siyasi parti kendi projeleriyle, kendi vizyonuyla, kendi hizmet anlayışıyla yarışmalı bu ülkede." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 20:57 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Uşak'ta iftar programına katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak siyasetinde başarılı netice alamadıklarını belirterek, "Her bir siyasi parti kendi projeleriyle, kendi vizyonuyla, kendi hizmet anlayışıyla yarışmalı bu ülkede." dedi.

        Akşener, Uşak programı kapsamında Kemalöz Semt Pazarı ile Dikilitaş Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür için vatandaşlardan destek istedi.

        Partisinin il başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Akşener, yaptığı konuşmada, partisinin bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın sesi olmak üzere kurulduğunu anlattı.

        Türkiye'nin kötü yönetildiğini savunan Akşener, "Şimdi bu iftira siyasetinin iki yanda da var olduğunu rahatları bozduğumuz zaman gördük. Bu milletin sesi olmak, dertlerini dinlemek, öne koymak, kavga etmek yerine çözüm üretmek ve muhalefet olarak görevimiz bu milletin avukatı olmaktır. Bu görev içinde hareket etmek üzere kurulduk, yola çıktık." diye konuştu.

        Akşener, kararları tek kişinin verdiği sistemi bitirmek üzere, "mecbur kaldıkları için" ittifak siyasetine "evet" dediklerini ifade ederek, "2018'de bu ittifak siyasetiyle yola çıktık. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı oldu. Ama sayın Erdoğan'ın tekrar seçilmesi noktasında başarısız olduk." ifadelerini kullandı.

        Genel seçimde ittifak siyaseti ile mevcut sistemi değiştirecek bir başarı gösteremediklerini dile getiren Akşener, "Tekrar şapkamızı önümüze koyduk. İYİ Parti olarak düşündük. Buradan herhangi bir siyasi partiyi düşman ilan etmek için konuşmuyorum. Her bir siyasi parti kendi projeleriyle, kendi vizyonuyla, kendi hizmet anlayışıyla yarışmalı bu ülkede." değerlendirmesinde bulundu.

        Akşener, pazar yeri ziyareti sırasında bir kadının kendisine partisinin AK Parti ile birleşme söylentilerini sorduğunu aktararak şunları kaydetti:

        "Ben de dedim ki, kızım ben AK Parti'nin başlangıcında varım. Beğenmediğim için ayrıldım. Yani bu kadar eziyeti niye çekeydim? Böyle bir şeyimiz yoktur. Ama bakın 2019 seçimlerinde, 2023 seçimlerinde de ne diyorlardı? 'Bunlar PKK'yla ortak' diyorlardı. Yani bitmedi, iftira, bitmedi dedikodu."

        İftar programına İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Uşak'ta bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı
        Uşak'ta bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı
        Uşak'ta çiftçilere tohum, fide ve kovan dağıtıldı
        Uşak'ta çiftçilere tohum, fide ve kovan dağıtıldı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uşak'ta konuştu:
        Uşak'ta tır dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşak'ta tır dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşakspor, 2'nci Lig'e veda etti
        Uşakspor, 2'nci Lig'e veda etti
        Uşaklı Şevket dede, asırlık su değirmeninde 54 yıldır buğday öğütüyor
        Uşaklı Şevket dede, asırlık su değirmeninde 54 yıldır buğday öğütüyor