İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Uşak'ta iftar programına katıldı:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak siyasetinde başarılı netice alamadıklarını belirterek, "Her bir siyasi parti kendi projeleriyle, kendi vizyonuyla, kendi hizmet anlayışıyla yarışmalı bu ülkede." dedi.

Akşener, Uşak programı kapsamında Kemalöz Semt Pazarı ile Dikilitaş Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür için vatandaşlardan destek istedi.

Partisinin il başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Akşener, yaptığı konuşmada, partisinin bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın sesi olmak üzere kurulduğunu anlattı.

Türkiye'nin kötü yönetildiğini savunan Akşener, "Şimdi bu iftira siyasetinin iki yanda da var olduğunu rahatları bozduğumuz zaman gördük. Bu milletin sesi olmak, dertlerini dinlemek, öne koymak, kavga etmek yerine çözüm üretmek ve muhalefet olarak görevimiz bu milletin avukatı olmaktır. Bu görev içinde hareket etmek üzere kurulduk, yola çıktık." diye konuştu.

Akşener, kararları tek kişinin verdiği sistemi bitirmek üzere, "mecbur kaldıkları için" ittifak siyasetine "evet" dediklerini ifade ederek, "2018'de bu ittifak siyasetiyle yola çıktık. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı oldu. Ama sayın Erdoğan'ın tekrar seçilmesi noktasında başarısız olduk." ifadelerini kullandı.

Genel seçimde ittifak siyaseti ile mevcut sistemi değiştirecek bir başarı gösteremediklerini dile getiren Akşener, "Tekrar şapkamızı önümüze koyduk. İYİ Parti olarak düşündük. Buradan herhangi bir siyasi partiyi düşman ilan etmek için konuşmuyorum. Her bir siyasi parti kendi projeleriyle, kendi vizyonuyla, kendi hizmet anlayışıyla yarışmalı bu ülkede." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, pazar yeri ziyareti sırasında bir kadının kendisine partisinin AK Parti ile birleşme söylentilerini sorduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Ben de dedim ki, kızım ben AK Parti'nin başlangıcında varım. Beğenmediğim için ayrıldım. Yani bu kadar eziyeti niye çekeydim? Böyle bir şeyimiz yoktur. Ama bakın 2019 seçimlerinde, 2023 seçimlerinde de ne diyorlardı? 'Bunlar PKK'yla ortak' diyorlardı. Yani bitmedi, iftira, bitmedi dedikodu."

İftar programına İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.