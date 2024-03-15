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        Uşak'ta bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

        Uşak'ta bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından araçtaki 4 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 18:03 Güncelleme: 15.03.2024 - 18:03
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        Uşak'ta bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı
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        Uşak'ta bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından araçtaki 4 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 108 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

        Otomobildeki C.A, İ.E, Ö.A. ve E.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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