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        Uşak'ta hastanenin otoparkında av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

        Uşak'ta hastanenin otoparkında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 00:56 Güncelleme: 18.03.2024 - 00:56
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        Uşak'ta hastanenin otoparkında av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı
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        Uşak'ta hastanenin otoparkında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören H.D. ile kız arkadaşının babası A.Y. ve ağabeyi M.Y. (22) hastanenin otoparkında bir araya geldi.

        Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.D, otoparktaki yakınına ait otomobilden aldığı av tüfeğiyle M.Y'ye ateş edip kaçtı.

        Hastanede tedavi altına alınan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan H.D. ise tedavisi için hastaneye götürüldü.

        Gözaltına alınan Baba A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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