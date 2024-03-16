Akşener: Erdoğan dahil bu sistemden herkes pişmandır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İddia ediyorum; Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil şu anda bu sistemden herkes pişmandır. Çünkü bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılan bu sistem, o kişiyi de herhalde hayatından son derece nefret eder hale getirmiştir. Her kararı bir kişinin verdiği bir sistem olmaz, olamaz. Bu ucube sistemden Türkiye’yi çıkarmak için biz bu ittifak siyasetine mecburen 'evet' dedik" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak’ta pazaryerleri ve esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Burada İYİ Parti Belediye başkan adayı Muhammet Gür için oy isteyen Akşener, ardından partisinin bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Akşener, İYİ Partinin bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın sesi olmak üzere kurulduğunu söyledi. Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirten Akşener, "Şimdi bu iftira siyasetinin iki yanda da var olduğunu, rahatlarını bozduğumuz zaman gördük. Bu milletin sesi olmak, dertlerini dinlemek, öne koymak, kavga etmek yerine çözüm üretmek ve muhalefet olarak görevimiz bu milletin avukatı olmaktır. Bu görev içinde hareket etmek üzere kurulduk, yola çıktık" dedi.

'CUMHURBAŞKANI SAYIN ERDOĞAN DAHİL ŞU ANDA BU SİSTEMDEN HERKES PİŞMANDIR'

2017 Anayasa Referandumu sürecinde 'hayır' için çalıştıklarını belirten Akşener, "İddia ediyorum;

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dahil şu anda bu sistemden herkes pişmandır. Çünkü bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılan bu sistem, o kişiyi de herhalde hayatından son derece nefret eder hale getirmiştir. Her kararı bir kişinin verdiği bir sistem olmaz, olamaz. Bu ucube sistemden Türkiye’yi çıkarmak için biz bu ittifak siyasetine mecburen 'evet' dedik. Sizin sesiniz olma, bir başka seçenek ortaya koyma iddiamızla mecburen, mecburiyetten ittifak siyasetinin içinde yer aldık" diye konuştu.

'BİTMEDİ İFTİRA, BİTMEDİ DEDİKODU'

Akşener, Uşak’ta pazaryeri ziyareti sırasında vatandaşlarla olan konuşmalarını anlatarak, "Bugün esnaf gezerken pazarda bir hanımefendi beni durdurdu. Dedi ki; ‘Meral abla diyorlar ki siz bu seçimden sonra AK Parti ile birleşecekmişsiniz. Bu dedikodu doğru mu? Ne diyorsun?’ Ben de dedim ki; ‘Kızım ben AK Parti’nin başlangıcında varım. Beğenmediğim için ayrıldım. Yani bu kadar eziyeti niye çekeyim? Böyle bir şeyimiz yoktur.’ Ama bakın geçen 2019 seçimlerinde de ne diyorlardı? 2023 seçimlerinde de ne diyorlardı? ‘Bunlar PKK ile ortak.’ diyorlardı. Yani bitmedi iftira, bitmedi dedikodu. Bunlar böyle benim için vız gelir, tırıs gider ama çok samimi bir şey söyleyeyim size bu tür dedikodular, bu tür iftiralar bu tür şuculuk, buculuk işleri sizi çırak çıkarıyor kardeşim" dedi.

'EMEKLİLERİN OYUNA TALİBİM'

Emeklilerin geçinemediğini ifade eden Akşener, "Sayın Erdoğan, her şey iki dudağının arasında. Emekliler aç. Dolayısıyla bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın. Emeklilerin tümüne 11 bin TL seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Seçime kadar bunu yapacaksın. İsterse emekliler sana oy versin. Ama yapmadığın takdirde emeklilerin oyuna talibim. Ondan sonra görün bakalım nasıl oluyormuş işler. Tutun elimden, verin bana o gücü, bakın ne oluyor" diye konuştu.

Konuşmasında İYİ Parti Uşak Belediye başkan adayı Muhammet Gür’ün Uşak’ı ne kadar sevdiğini anlatan Akşener, "Çalmayacak, çaldırmayacak, insan kayırmayacak, liyakata dikkat edecek. Ben kendisine kefilim. O kadar iyi tanıyorum. Şimdi laf aramızda, çok fazla tanımadıklarımıza bazen kefil olduğumuzda biraz ayvayı yediriyorlar bize ama Muhammet kesinlikle onu yapmayacak" dedi. Akşener, orucunu açtıktan sonra kentten ayrıldı.