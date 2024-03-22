Uşak'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda trafik kuralları anlatıldı.

Burada polis ekipleri öğrencilere trafikte uyması gereken kuralları uygulamalı olarak anlattı.

Atapark'taki alanda duran tırda, ekipler tarafından öğrencilere trafik kuralları anlatıldı ve kuralları anlatan videolar izletildi.

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