Uşak'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda trafik kuralları anlatıldı
Uşak'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda trafik kuralları anlatıldı.
Uşak'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda trafik kuralları anlatıldı.
Türkiye genelinde öğrencilerin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla kentleri gezen İçişleri Bakanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı Uşak'a geldi.
Atapark'taki alanda duran tırda, ekipler tarafından öğrencilere trafik kuralları anlatıldı ve kuralları anlatan videolar izletildi.
Eğitimin ardından öğrenciler, alanda kurulan trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı parkurda özel tasarlanmış pedallı araçları kullandı.
Burada polis ekipleri öğrencilere trafikte uyması gereken kuralları uygulamalı olarak anlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.