Uşakspor sahasında İnegölspor'la karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sonuncu sırada yer alıp küme düşmesi kesinleşen Uşakspor yarın 32'nci hafta maçında evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Onur Bingöl görev yapacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada deplasmanda Derince Belediyespor'a karşı 1-0'lık skorla alan Uşakspor 5 puan toplayabildi. Geçen hafta evinde İskenderunspor'u 1-0 yenen İnegölspor ise 40 puanla play-off'a kalma mücadelesi veriyor.

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