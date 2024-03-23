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        Uşakspor sahasında İnegölspor'la karşılaşacak

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sonuncu sırada yer alıp küme düşmesi kesinleşen Uşakspor yarın 32'nci hafta maçında evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:52
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        Uşakspor sahasında İnegölspor'la karşılaşacak
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sonuncu sırada yer alıp küme düşmesi kesinleşen Uşakspor yarın 32'nci hafta maçında evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Onur Bingöl görev yapacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada deplasmanda Derince Belediyespor'a karşı 1-0'lık skorla alan Uşakspor 5 puan toplayabildi. Geçen hafta evinde İskenderunspor'u 1-0 yenen İnegölspor ise 40 puanla play-off'a kalma mücadelesi veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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