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        Yeleğen beldesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Ecevit Emir kazandı

        Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesinde, kesin olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Ecevit Emir, belediye başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:29
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        Yeleğen beldesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Ecevit Emir kazandı
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        Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen beldesinde, kesin olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Ecevit Emir, belediye başkanlığına seçildi.

        Seçim sonuçlarına göre, Ecevit Emir 804, AK Parti'nin adayı Oktay Çetin 622, MHP'nin adayı Can Öncel 32, BTP'nin adayı Mevlüt Çakın 23, İYİ Parti'nin adayı Hamza Sarı 13, Saadet Partisi'nin adayı Süleyman Özer ise 9 oy aldı.

        Kesin olmayan sonuçlara göre Emir, belediye başkanı seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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